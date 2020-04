Ekonomické vydieranie, počas vojny s vírusom

Dnes Vás chcem požiadať aby ste čítali až do samotného konca je to veľmi dôležité. Píšem a zdielam informácie.

Zločiny proti ľudskosti sú považované za najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve a na ich vyšetrenie neexistuje premlčacia doba.

Zločin proti ľudskosti je v súčasnom medzinárodnom práve rôzne definovaná skupina zločinov. Na rozdiel od vojnových zločinov môžu byť zločiny proti ľudskosti vykonávané aj mimo ozbrojených konfliktov.

Dnes sme svedkami dvoch súbežných zločinov, prvý je ohrozenie života vírusom COVID-19, a zamlčanie informácií, životne dôležitých informácii. Druhý Ekonomické vydieranie, ktoré nemá obdobu. Namiesto toho aby sme spoločným úsilím našou odvahou, empatiou a múdrosťou tento stav porazili. Sme vydieraní, prepúšťaný, klamaný, ohrozovaný.

Ekonomické ozdravné plány ktoré navrhujú pseudoekonomovia sú a budú neúčinné, pretože riešia stav kozmetický. Pretože nepochopili že toto nie je kríza, toto je bezpečnostná kríza. Klasické riešenia ekonomickej krízy, vyčerpá naše obyvateľstvo a reálne hrozí aj zrútenie spoločností ako takej. Pretože neopatrným zasahovaním a uvoľňovaním naša krajina pri druhej a tretej vlne skolabuje.

Trh a ekonomiku ktorú sme poznali, je už minulosť. Je to tvrdá realita. Zdravotníctvo a liečba ktorú sme doteraz poznali je neúčinná a zabíja. Pre jeden malí vírus, ktorý nevidíme.

Aké máme teda možností ? A prečo sa o nich nehovorí ? Tieto otázky si zodpovedajte sami. Naša úloha je iná, dôležitejšia. A to zachrániť čo sa ešte dá. A pripraviť sa na to čo môže prísť.

1. Okamžite začať podporovať domáci ekonomický výrobný potenciál.

2. Okamžite podporiť a zabezpečiť domáce mikropodniki a malé a stredné podniky.

3. Okamžite podporovať a udržať pracovné miesta.

4. Postupne uvoľňovať investičné projekty od malých potravín v Kecerovských Pekľanoch až po strojárenské výrobné závody.

5. Investičnú pomoc rozdeliť na základe výrobných aktivít alebo poskytovacích služieb. Teda kto môže zaviesť novú technológiu a vyrábať či inak tvoriť veci potrebné pre víťazstvo nad pandémiou.

6. Zriadenie investičného fondu, pre každého kto má efektívny nápad alebo technológiu ktorá pomôže v boji proti COVID-19. Aby sme zabránili Upgrade COVID-2020.

7. Okamžite zriadiť fond, ktorý bude mať k dispozícií finančné prostriedky pre všetkých ktorý budú zabezpečovať, ekonomickú, potravinársku sebestačnosť.

8. Ľudské zdroje v prvej a druhej línií potrebujú viac voľna, pretože sú už preťažený.

Tieto body sú len zrnkom toho, čo vieme momentálne robiť stým čo máme a čo vieme urobiť. Peniaze na riešenie tejto krízy sú. Uvediem jeden z horúcích príkladov.

Dňa 17 April 2020 z Brussels, od EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION Directorate TF - European Innovation Council TF.2 - Innovation ecosystems.

Som dostal pozvánku na účasť na prvom #EUvsVirus Hackathon organizovanom Európskou komisiou v úzkej spolupráci so všetkými členskými štátmi a pridruženými krajinami H2020. Kde bude možné prestaviť konkrétne opatrenia na boj proti COVID-19.

Jedná z mnohých možností, ktoré nám dávajú možnosť vyhrať a prežiť. (Miroslav Sabol)

Ide o hlavných 10 priorít.

1. Koordinácia financovania výskumu, vývoja a inovácií proti koronavírusu Cieľom tejto akcie je poskytnúť vnútroštátnym orgánom možnosť bližšie pracovať a zosúladiť činnosti Spolupráca na úrovni programu.

2. Rozšírenie a podpora veľkých klinických skúšok v celej EÚ na účely klinického riadenia pacientov s koronavírusom. Cieľom týchto akcií je zhromaždiť ďalšie finančné prostriedky na rozšírenie a podporu vykonávania rozsiahlych, multicentrické klinické skúšky v celej Európe

3. Nové financovanie inovatívnych a rýchlych prístupov súvisiacich so zdravím pri reakcii na koronavírusya poskytovať rýchle výsledky relevantné pre spoločnosť a vyššiu úroveň pripravenosti na zdravie systémy Cieľom tejto akcie je financovanie inovačných prístupov pre výskumných pracovníkov a inovátorov, aby sa dosiahli rýchle výsledky relevantné pre spoločnosť so zameraním na (1) sociálne a ekonomické dopady reakcie na ohnisko; (2) Lekárske technológie a aplikácie IKT; (3) Pripravenosť na zdravotné systémy (vrátane výroby).

4. Zvyšovanie podpory inovatívnych spoločností

Cieľom tejto akcie je zvýšiť podporu nedávno zatvorenej Európskej rady pre inovácie v rámci programu Horizont 2020pilotný urýchľovač využívajúci príležitosť zvolaného zdola nahor, ak sa týka viac ako 1 000 koronavírusov Na podporu najlepších aplikácií boli prijaté žiadosti (z celkového počtu okolo 4 000)týkajúce sa koronavírusu. Zameriava sa tiež na zvýšenie podpory finančných nástrojov na výskum a inovácie zameraných na koronavírusy súvisiace otázky. Pomohlo by to zvýšenému dopytu po finančnej podpore, najmä na rýchle vakcíny vývoj a zavádzanie / rozširovanie výrobných zariadení EÚ v oblasti správnej výrobnej praxepodniky. Zahŕňa tiež zriadenie platformy Európskej rady pre inováciu Coronavirus pre sprostredkovanie služieb so špecializovanými skupinami a sprostredkovateľskými službami pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky na výmenu názorov koronavírusové inovácie a spojenie s investormi, verejnými obstarávateľmi, korporáciami a ďalšími.

5. Vytváranie príležitostí pre ďalšie zdroje financovania s cieľom prispieť k činnostiam v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súvislosti s koronavírusom

Cieľom tejto akcie je udeľovať MSP / začínajúce podniky pečate excelencie za významné inovácie týkajúce sa koronavírusu hodnotené ako vynikajúce, ale nie vybrané na financovanie v rámci výziev Európskej rady pre inovácie. To by bolo tiež požiadať o súhlas MSP / začínajúcich podnikov s cieľom poskytnúť ich kontaktné údaje na správu štrukturálnych fondovorgánov. V rámci tejto akcie sa uplatňuje priaznivé zaobchádzanie so štátnou pomocou pre pečate COVID19 Seals of Excellence. Budú existovať ďalšie zdroje financovania, napr. Národné / regionálne financovanie, súkromné ​​nadácie, InvestEU atď

6. Zriadiť jednotné kontaktné miesto na financovanie výskumu, vývoja a inovácií spoločnosti Coronavirus

„Platforma ERA Corona“ poskytne úplný prehľad o všetkých prebiehajúcich iniciatívach v oblasti financovania výskumu, vývoja a inovácií na internete Koronavírus.

7. Zriadiť ad hoc pracovnú skupinu pre výskum a vývoj na vysokej úrovni pre koronavírusy

Takáto nová ad hoc pracovná skupina na vysokej úrovni pre výskum a inováciu na vysokej úrovni by bez poradenstva mohla duplikovať možné akcie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s významom pre EÚ v súvislosti so stanovenými strednodobými a dlhodobými prioritami a oznámenia o nich koordinované akcie v oblasti výskumu a inovácií pre širokú verejnosť.

8. Prístup k výskumným infraštruktúram

Dostupnosť služieb poskytovaných výskumnými infraštruktúrami (analytické zariadenia, biologické vzorky, reagenty, patogénne laboratóriá, regulačná podpora, výskumné infraštruktúry v sociálnej vede atď.) a údaje, ktoré majú k dispozícii (napr. na opätovné testovanie nespracovaných údajov a hodnotenie spoločenských účinkov a efektívnosti systému pandemické reakcie) sú dôležité pre výskumníkov pracujúcich na koronavíruse. Nové služby (vrátane vysokej Výpočtová výkonnosť a umelá inteligencia) a množiny údajov sa zavádzajú a je to tak dôležité pre cezhraničné vyrovnávanie ponuky a dopytu

9. Výskumná platforma na zdieľanie údajov

Cieľom tejto akcie je zriadiť európsku platformu na výmenu údajov pre SARS-CoV-2 a koronavírusy výmena informácií v súvislosti s európskym cloudom pre otvorenú vedu. Toto umožní rýchle zdieľanie výskumné údaje a výsledky na urýchlenie objavovania. Od výskumných pracovníkov by sa malo vyžadovať, aby ich poskytli okamžite a úplný otvorený prístup a zdieľanie výsledkov výskumu (údaje, modely, pracovné postupy, výsledky), ktoré sú podobné FAIRv reálnom čase.

10. Hackathon z celej EÚ na mobilizáciu európskych inovátorov a občianskej spoločnosti

Komisia udelila záštitu nad celoeurópskym hackathonom (#EUvsVirus), ktorý bude organizované koalíciou s organizátormi hackathónov konaných v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Toto Očakáva sa, že spoločnosť Hackathon skráti čas na zavedenie inovačných riešení vyvinutých začínajúcimi podnikmi a tvorcovia politiky, pretože inovátori budú môcť využiť prácu, ktorú už iní inovátori vykonali v roku 2006 Európa namiesto toho, aby začala od nuly alebo prepracovávala prácu, ktorú už vykonali iní inovátori. Je to tiež od nemocníc a verejnej správy sa očakáva, že bude poskytovať informácie o existujúcich inovatívnych riešeniach v ostatných členských štátoch. Plánovaný termín pre Hackathon je 24. - 26. apríla 2020.

Teda kocky sú hodené a je to všetko v našich rukách.

Dôležité informácie, vzdelávaj sa, vzdelávaj ostatných a buď pripravený.

1. Otázky a odpovede týkajúce sa koronavírusov (COVID-19) –

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

2. Rady pre koronavírusy (COVID-19) pre verejnosť: Mýtusov

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

3. Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

4. Správy o situácii s koronavírusovou chorobou (COVID-2019)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

5. Globálny výskum chorôb koronavírusov (COVID-19), Databáza publikácií o chorobe koronavírusov (COVID-19) - WHO zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky a poznatky o chorobe koronavírusov (COVID-19) a zostavuje ich do databázy. Denne aktualizujeme databázu pomocou prehľadávania bibliografických databáz, ručného prehľadávania obsahu relevantných časopisov a pridávania ďalších relevantných vedeckých článkov, na ktoré sme upozornili. Položky v databáze nemusia byť vyčerpávajúce a nový výskum sa bude pravidelne pridávať.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

Vydieračské praktiky treba potrestať ako ?

Časť I.

protimonopolné

Prehľad





Konkurencia povzbudzuje spoločnosti, aby spotrebiteľom ponúkali tovar a služby za najvýhodnejších podmienok. Podporuje efektívnosť a inováciu a znižuje ceny. Aby bola hospodárska súťaž účinná, vyžaduje, aby spoločnosti konali nezávisle od seba, ale boli vystavené konkurenčnému tlaku vyvíjanému ostatnými.

Európska protimonopolná politika sa vyvíja z dvoch ústredných pravidiel stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie:

Po prvé, článok 101 zmluvy zakazuje dohody medzi dvoma alebo viacerými nezávislými subjektmi na trhu, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Toto ustanovenie sa vzťahuje na horizontálne dohody (medzi skutočnými alebo potenciálnymi konkurentmi pôsobiacimi na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca), ako aj vertikálne dohody (medzi spoločnosťami pôsobiacimi na rôznych úrovniach, tj dohoda medzi výrobcom a jeho distribútorom). Vo všeobecnom zákaze sa ustanovujú iba obmedzené výnimky. Naj zjavnejším príkladom protiprávneho konania, ktoré porušuje článok 101, je vytvorenie kartelu medzi konkurentmi, čo môže zahŕňať stanovenie cien a / alebo rozdelenie trhu.

Po druhé, článok 102 zmluvy zakazuje spoločnostiam, ktoré majú dominantné postavenie na danom trhu, aby toto postavenie zneužívali, napríklad vyberaním nespravodlivých cien, obmedzovaním výroby alebo odmietaním inovovať na úkor spotrebiteľov.

Na základe zmluvy je Komisia splnomocnená na uplatňovanie týchto pravidiel a na tento účel má niekoľko vyšetrovacích právomocí (napr. Inšpekcia v obchodných a nepodnikateľských priestoroch, písomné žiadosti o informácie atď.). Komisia môže tiež uložiť pokuty podnikom, ktoré porušujú antitrustové pravidlá EÚ. Hlavné pravidlá postupov sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1/2003. Prečítajte si viac o:

Vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž (ďalej len „NCA“) sú oprávnené uplatňovať články 101 a 102 zmluvy v plnom rozsahu, aby sa zabezpečilo, že hospodárska súťaž nebude narušená alebo obmedzená. Vnútroštátne súdy môžu tiež uplatňovať tieto ustanovenia na ochranu individuálnych práv priznaných občanom podľa zmluvy. Na základe týchto úspechov sa v oznámení o desiatich rokoch presadzovania antitrustových pravidiel určili ďalšie oblasti na vytvorenie spoločného priestoru na presadzovanie hospodárskej súťaže v EÚ.

V rámci celkového presadzovania právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži Komisia tiež vypracovala a implementovala politiku uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ na konania o náhradu škody na vnútroštátnych súdoch . Spolupracuje tiež s vnútroštátnymi súdmi s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v celej EÚ.