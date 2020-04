Byť pripravený znamená aj poriadne dezinfikovať povrchy.

S jedným z najdôležitejších odporúčaní, ktoré dnes rezonujú vo svete a na WHO, je dôkladná dezinfekcia.Preto nepodceňujme spoločne priestory bytových domov.

Nie som spokojný so situáciou, ktorá vznikla. Nie som spokojný aj s pomalými riešeniami ktoré vždy prídu až doslova po funuse. A veľmi ma hnevá aj zľahčovanie tejto Pandémie, ak by to bola len záležitosť imunitného systému, tak potom by neboli takéto opatrenie v celom svete. Naivita zabíja. Z uvedených dôvodov, aktuálnych zistených informácií, najväčšie ohrozenie je v mestách.

Naše krásne mesto aj vedenie spí. Preto je dôležité aby sme sa vrhli do práce, a zlikvidovali riziko tam kde sa to len dá.

Môžeme vytvoriť akčné skupiny za účelom dezinfekcie spoločných bytových priestorov. Cieľom je prevencia a ničenie možných zárodkov COVID-19. Ak si zoberieme jedná brána môže mať rovnaký počet obyvateľov ako jedná menšia obec na Slovensku. Veľké riziko preto nastáva pri vstupoch a výstupoch z brán. Neopomínajúc samotné výťahmi. Z uvedených dôvodov apelujem na domových dôverníkov, aby sa pokúsili zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, a osloviť dobrovoľníkov, ktorý majú čas a sú ochotný v pravidelných intervaloch dezinfikovať tieto priestory. Zároveň apelujem aby pri vstupe a výstupe z brán, boli nainštalované dezinfekčné mydla, tak ako je to samozrejmosťou už v podnikateľských centrách.

Ďalej žiadam mesto Košice aby zriadilo fond, kde budú dostupné dezinfekčné prostriedky pre ľudí, ktorý budú vykonávať dezinfekciu. Pretože uvedené dezinfekcie už sú vo výrobe, ale ich cena je závratná. Nakoľko sme už tvrdej recesií, potrebujem si pomôcť, a keď to prežijeme môžeme rozbehnúť ozdravný ekonomický plán.

1. Pravidelná dezinfekcia vchodových dverí, najmä kľučky/madla.

2. Pravidelná dezinfekcia výťahov, najmä tlačidiel.

3. Nainštalovať dezinfekciu pri vonkajšom vstupe alebo vnútornom. A s Veľkým červeným písmom „tu umyť ruky“.

4. Dezinfikovať chodby, kde sú starší obyvatelia, aby sa zamedzilo výskytu zárodkov COVID-19.

5. Zriadenie akčnej skupiny likvidátorov, pomocou oznámenia alebo, socialnej siete.

6. Oficiálne žiadať mesto a správcov budov, aby zabezpečili potrebnú dezinfekciu.

Výzva pre obchodné domy, pritvrďte v dezinfekčných opatreniach, to čo doteraz robíte to nie je dezinfekcia. Na stránkach WHO, máte aj grafické zobrazenie ako sa k tomu postaviť. Je to preto v grafike aby to každý pochopil, aj deti z materskej škôlky.

1. Dezinfikovať používané nákupné vozíky, po každom použití.

2. Minimálne 5 – krát až 6 krát denne, dezinfikovať vstup do obchodu.

3. Minimálne 5 – krát až 6 krát denne, umývať celú predajňu.

4. Tak ako podnikateľské centrá, zaviesť pri vstupe do obchodu jednoduchý kiosk, alebo miesto s dezinfekciou na ruky, a zvážiť aj jej povinné užívanie.

5. Vyhodiť z predajne zákazníkov, ktorý nedodržiavajú základné hygienické pokyny, a podľa potreby privolať aj miestnu hliadku Mestských alebo štátnych policajtov s výsledkom peňažnej pokuty.

Dôležité informácie, vzdelávaj sa, vzdelávaj ostatných a buď pripravený.

0. Jak si domů nedonést koronavirus s nákupem - podle rad lékaře

https://www.youtube.com/watch?v=mjSPmneoDCk&feature=share&fbclid=IwAR0muebXsLeZsKpv802HHZsS0lOSm0jwOGY59i673VEaoNJh0bXgF3F4dIQ

1. Otázky a odpovede týkajúce sa koronavírusov (COVID-19) –

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

2. Rady pre koronavírusy (COVID-19) pre verejnosť: Mýtusov

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

3. Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

4. Správy o situácii s koronavírusovou chorobou (COVID-2019)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

5. Globálny výskum chorôb koronavírusov (COVID-19), Databáza publikácií o chorobe koronavírusov (COVID-19) - WHO zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky a poznatky o chorobe koronavírusov (COVID-19) a zostavuje ich do databázy. Denne aktualizujeme databázu pomocou prehľadávania bibliografických databáz, ručného prehľadávania obsahu relevantných časopisov a pridávania ďalších relevantných vedeckých článkov, na ktoré sme upozornili. Položky v databáze nemusia byť vyčerpávajúce a nový výskum sa bude pravidelne pridávať.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov