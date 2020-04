Je COVID-19, rovnaký ako SARS ? Ako dlho prežije na povrchoch ?

Dnešný blog, je obyčajná reakcia na mesto Košice, ktoré zneužilo na jarné upratovanie ľudské zdroje, a to bez potrebných ochranných prostriedkov. A namiesto dezinfekcie, zametali a vírili prach. Závere bloku dostupné informácie.

Všetko je v nás a v našom prístupe k životu a k ľudom, no prioritné ide aj o nás samých. Bez ohľadu na to aký sme. Vždy sa nájde hŕstka egoistov, ktorým nevysvetlíte potrebu karantény, potrebu odstupov a vyhýbanie sa spoločenským uzavretým miestam, a potrebu osobné kontaktu. Nakoľko sú rizikom, a hlavným nosičom teda Bacil- mariš. A je to vo všeobecnom záujme znížiť riziko.

Preto apelujem na mesto, a na ľudí žijúcich v tomto meste. Je obrovským a nebezpečným rizikom podceňovať externé plochy teda vonkajšie človekom umelo vytvorené plochy.

Chválim samosprávy, ktorý si dali námahu a WHO naštudovali a začali s dezinfekciou vonkajších komunikácií a verejných budov. Napriek pokrokovému mestu, začínam mať pochybností a duchaprítomnosti vedenia, a teda plynúcej nevedomostí, ktorá vedie do extrému nečinností.

Na konci tohto bloku, budem zdieľať všetky oficiálne publikácie z WHO. Taktiež som kontaktovať WHO, aby zabezpečili informácie pre samosprávy ako účinné dezinfikovať a chrániť, pretože niektorým to musíte poslať v jednoduchej grafickej forme aby to pochopili.

Keďže sme v meste egoistov, exteriér najmä umelo vytvorené plochy, a prístupové komunikácie k dôležitým ekonomickým a súkromným nehnuteľnostiam sú viac rizikové.

Prečo ?! Pretože nie je isté, ako dlho vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, prežije na povrchoch, zdá sa však, že sa správa ako iné koronavírusy. Štúdie naznačujú, že koronavírusy (vrátane predbežných informácií o vírusu COVID-19) môžu na povrchoch pretrvávať niekoľko hodín alebo až niekoľko dní. To sa môže líšiť pri rôznych podmienkach (napr. Typ povrchu, teplota alebo vlhkosť prostredia). Ak si myslíte, že povrch môže byť infikovaný, vyčistite ho jednoduchým dezinfekčným prostriedkom, aby ste vírus zabili a chránili seba aj ostatných. Umyte si ruky alkoholovým trením na ruky alebo ich umyte mydlom a vodou. Nedotýkajte sa očí, úst alebo nosa.

Čo to v praxi znamená, obyčajné zábradlie je riziko, obyčajný vstup do brány predstavuje určite riziko, chodník alebo verejná komunikácia, a to len obyčajným odpľutie človekom ktorý zatiaľ nemá symptomí. Pretože meranie teploty je účinné len u jedincov ktorý majú teplotu, ale sú zaznamenané prípady, kde nakazení jedinci nemali teplotu ale ani väčšinu symptómov.

Prečo teda je riziko aj vonku ? Pretože uvedený vírus síce patrí do kategorie korona ale je úplné iný zároveň Vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, a vírus, ktorý v roku 2003 spôsobil vypuknutie ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS), sú geneticky prepojené, ale choroby, ktoré spôsobujú, sú úplne odlišné. SARS bola smrteľnejšia, ale oveľa menej infekčná ako COVID-19. Od roku 2003 sa na svete nikde na svete nevyskytli ohniská SARS.

Teda samotný prenos, vonku alebo vnútri Ľudia môžu chytiť COVID-19 od ostatných, ktorí majú vírus. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka cez malé kvapky z nosa alebo z úst, ktoré sa šíria, keď človek s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapôčky dopadajú na predmety a povrchy okolo osoby. Iní potom chytia COVID-19 dotknutím sa týchto predmetov alebo povrchov, potom dotykom ich očí, nosa alebo úst. Ľudia môžu tiež chytiť COVID-19, ak dýchajú v kvapkách od osoby s COVID-19, ktorá vykašliava alebo vydýchne kvapôčky. Preto je dôležité zostať viac ako 1 meter (3 stopy) od chorej osoby.

WHO hodnotí prebiehajúci výskum spôsobov šírenia COVID-19 a bude naďalej zdieľať aktualizované zistenia.

Môže sa CoVID-19 chytiť od človeka, ktorý nemá žiadne príznaky?

Hlavným spôsobom šírenia choroby je dýchacie kvapky vylúčené niekým, kto kašeľ. Riziko chytenia COVID-19 od niekoho bez akýchkoľvek príznakov je veľmi nízke. Avšak veľa ľudí s COVID-19 má iba mierne príznaky. To platí najmä v počiatočných štádiách choroby. Preto je možné chytiť COVID-19 od niekoho, kto má napríklad iba mierny kašeľ a necíti sa zle. SZO hodnotí prebiehajúci výskum obdobia prenosu COVID-19 a bude naďalej zdieľať aktualizované zistenia.

Teda v závere považujem za hlúpe a osudné, podceňovať exteriér bez ohľadu na povahu bacilonosičov. Ktorý sú v individuálnych prípadoch doslova egoisti. Ale nemôžeme sa spoliehať na to že všetci sú tak uvedomelí. Preto riziko ktoré vzniká je potrebne eliminovať na každom fronte.

Neprihladený, vzdelávaj sa, vzdelávaj ostatných, a buď pripravený !

