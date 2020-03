Ekonomia vs. Pandemia, HOAXY vs. Pravda

Sme v ekonomickej depresií, sme na úpadku morálnej zodpovednosti.Dnes potrebujem odvahu a múdrosť a empatiu.

Ďakujem, Vám sestričkám a odborným asistentom, ďakujem Vám lekárom, ďakujem Vám Hasičom/požiarnikom, Ďakujem Vám PZ SR že poľujete po COVID -19. Ďakujem Vám vodičom z povolania, že nás zásobujete, že nás hromadné vozíte z bodu a do bodu b. Ďakujem Vám predajcovia a predavačky že nás obsluhujete. Ďakujem Vám úradnikom že robíte, a ste benevolentný a ľudský.

Áno viem že ste vydieraný, preto Vás žiadam uchovajte si písomností, a trvajte na písomnostiach nakoľko právny štát, je závislí od Vás tvoríte žijúci organizmus ktorý Vás nemá právo vodierať. To že nám pomáhate je Vaša výsada, vaša odvaha.

Dnes potrebujem odvahu a múdrosť. Ako si Vážime život, čo pre nás znamená ? Z pohľadu makroekonómie sme v jednej z najtvrdšej ekonomickej kríze, ktorú sme predpovedali. Ale predpovedali sme ju pretože čo znamená pre nás jeden ľudský život. Ide o ekonomického produktívneho človeka, ide o ekonomického neaktívneho človeka vo vzdelávaní, alebo už na starobnom dôchodku.

Irónia je že dnes nikto nepočúva virológov a špecialistov na celom svete, počuvajú platené počítačové platené fazule, a to mi srdce trhá na kusy,

Bolo možné tento cirkus stopnúť ? Áno ale už je neskoro plakať. Vlády v Európe nesú plnú zodpovednosť, za túto pandémiu, že globálna ekonomika bola viac než ľudský život. Otvorene hovorím že ide o jednoznačný zločin proti ľudskosti. Preto je veľmi dôležité, v tejto oblasti byť zodpovedný a vzdelávať sa, ďalej šíriť osvetu a nie chaos a strach. Ľudia ktorý sú pripravený zvládnu všetko. Winston Churchill na začiatku II. World War. Svojím ľudom povedal pravdu, a vedel im zaručiť len pot, krv a slzy. A tak to zvládli s odretými ušami ale prežili. Ak to skončí, vlády a volený zástupcovia budú musieť nám toho veľa vysvetliť a my sa ich budeme pýtať a budú nám mať čo vysvetľovať.

Osveta začína už samotnou diskusiou, preto dnes priložím rozhovor. https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg&feature=share&fbclid=IwAR0JmoKZxYDbXWZ1vcWypaNKevxpVfpIB56ma-nexNhRuNu-SzSew976Meo

A pre náročných "Technické pokyny týkajúce sa koronavírusovej choroby (COVID-19): Protokoly včasného skúšania" priamo z WHO o nich sa budeme baviť v ďalších blogoch.

https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-care-workers-in-a-health-care-setting

Osveta začína tým že povieme pravdu. Začnem mýtusmi, ktoré sú dristy a ktoré sú len robenie si reklamy. Ide o životné dôležité informácií. Prikladám link kde sú aj grafické brožúrky. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

1.Vírus COVID-19 sa môže prenášať v oblastiach s horúcim a vlhkým podnebím

Z doterajších dôkazov sa vírus COVID-19 môže prenášať vo VŠETKÝCH OBLASTIACH vrátane oblastí s horúcim a vlhkým počasím. Bez ohľadu na podnebie prijímajte ochranné opatrenia, ak bývate v krajine, alebo ak cestujete do oblasti hlásiacej COVID-19. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred COVID-19, je časté čistenie rúk. Týmto odstránite vírusy, ktoré môžu byť na vašich rukách, a vyhnete sa infekciám, ktoré by sa mohli vyskytnúť dotknutím sa očí, úst a nosa.

2.Chladné počasie a sneh NEMÔŽU zabiť nový koronavírus.

Nie je dôvod domnievať sa, že chladné počasie môže zabiť nový koronavírus alebo iné choroby. Normálna teplota ľudského tela zostáva okolo 36,5 ° C až 37 ° C bez ohľadu na vonkajšiu teplotu alebo počasie. Najúčinnejším spôsobom, ako sa chrániť pred novým koronavírusom, je časté čistenie rúk namočením rúk na alkohole alebo ich umývanie mydlom a vodou.

3.Pri horúcom kúpeli sa nezabráni novému ochoreniu koronavírusov

Ak sa kúpite v horúcom kúpeli, nezabránite tomu, aby ste chytili COVID-19. Vaša normálna telesná teplota zostáva okolo 36,5 ° C až 37 ° C bez ohľadu na teplotu vášho kúpeľa alebo sprchy. V skutočnosti môže byť horúci kúpeľ s veľmi horúcou vodou škodlivý, pretože vás môže spáliť. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred COVID-19, je časté čistenie rúk. Týmto odstránite vírusy, ktoré môžu byť na vašich rukách, a vyhnete sa infekciám, ktoré by sa mohli vyskytnúť dotknutím sa očí, úst a nosa.

4.Nový koronavírus NEMÔŽE byť prenášaný uhryznutím komára.

Doteraz neexistovali žiadne informácie ani dôkazy, ktoré by naznačovali, že nový koronavírus by mohli prenášať komáre. Nový koronavírus je respiračný vírus, ktorý sa šíri primárne prostredníctvom kvapôčok vytvorených pri kašle alebo kýchnutí infikovanou osobou alebo kvapôčkami slín alebo výtoku z nosa. Aby ste sa ochránili, často si ruky čistite alkoholovým trením na ruky alebo ich umyte mydlom a vodou. Vyvarujte sa aj úzkeho kontaktu s každým, kto kašle a kýcha.

5.Sú sušiče rúk účinné pri zabíjaní nového koronavírusu?

Nie. Sušiče rúk nie sú účinné pri zabíjaní 2019-nCoV. Aby ste sa ochránili pred novým koronavírusom, mali by ste si ruky často čistiť alkoholovým trením na ruky alebo ich umyť mydlom a vodou. Po vyčistení rúk ich dôkladne osušte pomocou papierových utierok alebo sušiča teplého vzduchu.

6.Môže nový koronavírus zabiť ultrafialová dezinfekčná lampa?

UV lampy by sa nemali používať na sterilizáciu rúk alebo iných oblastí pokožky, pretože UV žiarenie môže spôsobiť podráždenie pokožky.

7.Ako efektívne sú tepelné skenery pri detekcii ľudí infikovaných novým koronavírusom?

Tepelné skenery sú účinné pri detekcii ľudí, u ktorých sa vyvinula horúčka (tj majú vyššiu než normálnu telesnú teplotu) kvôli infekcii novým koronavírusom.

Nemôžu však odhaliť ľudí, ktorí sú nakazení, ale ešte nie sú chorí s horúčkou. Dôvodom je skutočnosť, že nakazeným ľuďom trvá choroba a horúčka trvá 2 až 10 dní.

8.Môže nový koronavírus zabiť postrek alkoholom alebo chlórom do celého tela?

Nie. Rozprašovanie alkoholu alebo chlóru do celého tela nezabije vírusy, ktoré už vstúpili do vášho tela. Postrek takýchto látok môže byť škodlivý pre odev alebo sliznicu (napr. Oči, ústa). Uvedomte si, že alkohol aj chlór môžu byť užitočné pri dezinfekcii povrchov, ale je potrebné ich používať podľa príslušných odporúčaní.

9.Ovplyvňuje nový koronavírus starších ľudí, alebo sú vnímaví aj mladší ľudia?

Ľudia všetkých vekových skupín môžu byť infikovaní novým koronavírusom (2019-nCoV). Zdá sa, že starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami (ako sú astma, cukrovka, srdcové choroby) sú zraniteľnejšími vírusmi.

WHO odporúča ľuďom všetkých vekových skupín, aby podnikli kroky na ochranu pred vírusom, napríklad dodržiavaním dobrej hygieny rúk a dobrej respiračnej hygieny.

10.Sú antibiotiká účinné pri prevencii a liečbe nového koronavírusu?

Nie, antibiotiká nefungujú proti vírusom, iba proti baktériám.

Nový koronavírus (2019-nCoV) je vírus, a preto by sa antibiotiká nemali používať ako prostriedok prevencie alebo liečby.

Ak ste však hospitalizovaní pre 2019-nCoV, môžete dostať antibiotiká, pretože je možná bakteriálna koinfekcia.

11. Existujú nejaké konkrétne lieky na prevenciu alebo liečbu nového koronavírusu?

K dnešnému dňu sa neodporúča žiadny špecifický liek na prevenciu alebo liečbu nového koronavírusu (2019-nCoV).

Avšak osobám infikovaným vírusom by sa mala venovať primeraná starostlivosť, aby sa zmiernili a liečili príznaky, a osobám so závažným ochorením by sa mala poskytnúť optimalizovaná podporná starostlivosť. Niektoré špecifické liečby sa skúmajú a budú testované prostredníctvom klinických pokusov. WHO pomáha urýchliť výskumné a vývojové úsilie s radom alebo partnermi.

Závere, nemám vo vnútri hnev na naše vládne organy, chápem že ekonomický musíme prežiť. Ale si neuvedomili že tento výsledok rovnice je výsledkom dlhodobého problému spoliehania sa na zahraničných investorov. K Vášmu prístupu možno padneme. Ale po každej búrke vyjde slnko, už teraz máme množstvo príležitostí ako to napraviť a zmeniť. Boli sme a sme stratená generácia, dnes máme možnosť zmeny. Bude nás to stáť množstvo slz, bolesti. Ale máme odvahu. A už vieme že takto to nejde. Dobrá správa je že Európska komisia a Európsky parlament to pochopili a kompenzačné príspevky navrhli najme pre malé a stredné podnikanie a živnostníkov.

P.S Ďakujem Vám za blahoželania.