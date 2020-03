Civilná ochrana a jej pozostatky, oficiálne komuniké z World Healt Organization

Prajem Vám pekný deň. Je priam smutná irónia, že Európske vlády podcenili COVID, všetko v mene ekonomického rastu. Odkaz pre samosprávu, namiesto upratovania štrku bez ochranných pomôcok, prosím o dezifenkciu ulíc !

Plné hoaxu, plné nenávisti, plné nečinností. To je scenár ktorý sa tu diaľ do februára. Napriek tomu že Vlády boli informované, podľahli tlaku lobistov ktorý chceli zarobiť pretože máme sezónu.

Všetko sa to začalo cestovaním, prečo sme na dva týždne neodstavili leteckú, lodnú, pozemnú dopravu s cieľom dezifenckie ? V európskych alpách, bolí prvé príznaky, o ktorých vedeli vládny činitelia ale mlčali. Pretože milión turistom sú v prvom rade peňaženky. Pre Vás milí obyvatelia, ak to skončí týchto expertov ktorý vedeli ale neurobili rovno na medzinárodný súd, nakoľko dôkazy sú.

V druhej časti, v rámci štátneho rozpočtu, ak budeme teraz šetriť je otázka kto prežije a kto to prežije bez následkov. A tvrdiť, že sú lacné alebo predražené je len obyčajná politika, na úkor 5 milión ľudí. Mňa zaujíma či máme technické a odborné zabezpečenie o cene sa bavme potom čo to prežijeme !! Ďalej tu je výsledok toho že máme zahraničných investorov, ktorý síce investovali ale pri obyčajnej pandémií začnú ekonomické turbulencie. Chrbtica hospodárstva je MSP - malé a stredné podnikanie a živnostníci. Tieto skupiny a organizácie sú všade a všade vytvárajú pracovné miesta, z pohľadu makroekonómie ide o jednu z väčších častí alebo o 70% ekonomickej silí štátu a EÚ. Ak táto vláda chce pomôcť tak začnite znížením daní najmä odvodov, pretože 52% z výplaty nebrali ani komunisti :D :D .

A po týchto udalostiach mám zdravú nedôveru voči vládam a ich zástupcom. Ďalej jednu vec hovoria virológovia, ktorých absolútne nikto nepočúva, čo trestuhodné. A iné nám hovoria počítačové platené fazule. Povedzte pravdu čuuuuuu aci. Preto aj výzva pre samosprávy, nahradiť metly, pre technické služby dezinfekčné prostriedky a dezinfikovať.

Úvodné poznámky generálneho riaditeľa WHO na mediálnom briefingu COVID-19 - 23. marca 2020 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---23-march-2020

Tu sú oficialné stránký na WHO kde je všetko popísané.

Pandémia koronavírusovej choroby (COVID-19)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Zaslúžime vedieť pravdu, bez ohľadu na to aká je krutá. Aby sme sa vedeli stým vyrovnať a pripraviť sa. Šťastie praje pripraveným, alebo ťažko na cvičisku ľahko na bojisku. Vzdelávajme sa v tejto problematike aby sme vedeli všetci reagovať. Nakoľko blížime sa k vrcholu pomyselnej hory. Pokiaľ sa nenájde účinné liečivo máme len jednu šancu testovať a izolovať. Preto aj výzva pre samosprávy, namiesto metiel pre technické služby, sú potrebné dezinfekčné prostriedky a dezinfikovať.

A my duchaprítomný a zodpovední ľudia, občania, synovia, dcéry, otcovia, mamy, babičky, dedkovia, ujovia, tety, sestry a bratia. Máme teraz poslednú šancu a nádej, s obrovskou mocou pristúpiť k ľudským činnom. Zapojiť naše materiálne, ekonomické a duševné schopnosti, aby sme túto metlu ľudstva menom COVID-19 zastavili.

Znamená to pracovať pre tých ktorý môžu aby žili on-line, telefonicky, tých ktorí sú reálne tam von, musíme chrániť a to tak že ich čo najmenej budeme zaťažovať, a len v najnutnejších prípadoch budeme s nimi riešiť veci osobne. V rámci cestnej dopravy jazdiť plynule a pomalí aby sme nepreťažovali záchranné zbory, chrániť seba a ostatných aj pred ich samými. Pracovať ako doteraz, vyrábať, tvoriť, písať. Ohľaduplne si pomáhať. Dodržiavať pokyny. A s 10% populácie ktorá má pocit nesmrteľnosti. trestať nakoľko ide o egoistov, ktorých nám netreba. Napríklad všeobecné ohrozenie, šírenie chorôb, a pre písalkov ktorý si naháňajú politické a blogerské body, na tvrdo ignorovať, namiesto ich bludov nech píšu k veci a odborne, alebo nech odoborné štúdie ktoré sú momentálne k dispozicií zjednodušia aj pre bežných ľudí ktorých profesia nie je virologia. Medzi ďalší krok, je začať sledovať ohrozené skupiny a im začať pomáhať, nakoľko patria medzi rizikových keďže nemajú hygienické možnosti, ani poriadnu stravu a lieky. Teda do dnes sme mohli byť egoisti, ak chceme žiť bez následkov, musíme byť zodpovedný a rázny.